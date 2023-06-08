Giriş Tarihi: 08.06.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 16:49

37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 yaşına girdi. Sosyal medyayı pozlarıyla salladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırmıştı. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti. Güzel oyuncu doğum günü kutlamalarına devam ediyor. Son paylaşımında takipçilerine öpücük gönderen Fahriye Evcen, şık ve sadece tarzıyla adeta göz doldurdu.