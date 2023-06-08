Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 16:49

37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 yaşına girdi. Sosyal medyayı pozlarıyla salladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırmıştı. Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti. Güzel oyuncu doğum günü kutlamalarına devam ediyor. Son paylaşımında takipçilerine öpücük gönderen Fahriye Evcen, şık ve sadece tarzıyla adeta göz doldurdu.

37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutlamıştı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu doğum günü kutlamalarına hız kesmenden devam ediyor. Son paylaşımında takipçilerine öpücük gönderen Fahriye Evcen, duru güzelliğiyle tam not aldı.

37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!

Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline hızla geri döndü.

37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı.

37 yaşına giren Fahriye Evcen’den takipçilerine öpücük! Duru güzelliğiyle göz doldurdu!

Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti.

SON DAKİKA