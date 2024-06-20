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Haberler Galeri 40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:07

40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!

Yer Gök Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Birce Akalay, Asi, Babil, Kuş Uçuşu gibi projelerle adından söz ettirmişti. 40 yaşındaki Birce Akalay şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla göz önünde. Sosyal medya hesabından yaptığ paylaşımlarla da çok konuşulan Akalay meğer estetik harikasıymış...Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları gerçeği ortaya çıkardı.

40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!

40 yaşındaki Birce Akalay, değişimiyle de dikkat çekiyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile sık sık kendinden söz ettiren Birce Akalay'ın estetik harikası olduğu ortaya çıktı.

40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!

Güzel oyuncunun Miss Turkey'deki görüntüleri ortaya çıkınca sosyal medya yıkıldı.

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40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!

Akalay'ın dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip sanılıyordu. Ancak ünlü oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı.

40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!

İşte Birce Akalay'ın herkesi şoke eden o görüntüleri...

40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!

BİRCE AKALAY'IN ESTETİKSİZ HALİ...

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