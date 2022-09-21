Giriş Tarihi: 21.09.2022 08:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
08:43
4 aylık hamile Fahriye Evcen ev hali ile büyüledi! Dünya tatlısı köpeği Fahriye Evcen'in belirginleşen karnına yattı!
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak muhteşem evlerinin bahçesinden paylaşımda bulunmuştu. Oğlu Karan ile bahçe keyfi yapan Fahriye Evcen'in sıfır makyaj halleri hayran bırakmıştı. Doğal güzelliğiyle mest eden Fahriye Evcen'den yeni poz geldi. Güzel oyuncu bu defa dünya tatlısı köpeği ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Fahriye Evcen'in belirginleşen karnına yatan köpeği ile sevimli karesi...