Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:25

40 yaş küçük sevgili yapan Mehmet Ali Erbil'den skandal itiraflar: Sabah sarılır öğleden sonra aldatırdım!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatmıştı. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil'in özel hayatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde sürpriz gelişme yaşanmıştı. Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi ile birlikteliğini duyurmuştu. Son olarak Buket Aydın'ın programına konuk olan Mehmet Ali Erbil eski evlilikleriyle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım." sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in skandal itirafları...