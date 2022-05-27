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Haberler Galeri Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:35

Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti

Son olarak "Maraşlı" ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.Alina Boz, kendisinden 16 yaş büyük olan Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Uzun süredir ilişkileri devam eden ikiliden Alina Boz, bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu Alina Boz, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti

Güzel oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithatcan Özer ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşıyor. Alina Boz'un, kendisinden 16 yaş büyük olan sevgilisiyle evlenip evlenmeyeceği sık sık merak ediliyor. Alina Boz konuya yanıt verdi.

Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti

'Vatanım Sensin', 'Elimi Bırakma' ve 'Maraşlı' dizilerindeki performansıyla adından bahsettiren 23 yaşındaki Alina Boz, son olarak dijital platformdaki 'Aşk 101' dizisinde rol almıştı.

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Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti

İmaj değişrtiren güzel oyuncu saçlarını kestirerek, imaj değiştirmişti. Kısa saçlı yeni pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Alina Boz'a ise beğeni ve yorum yağmıştı.

Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti

Özel hayatıyla da oldukça konuşulan Alina Boz, Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşıyor. Uzun süredir beraber olan çiftin evleneip evlenmeyeceği ise thayranları tarafında oldukça merak konusu.

Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti

Bir mekan çıkışı görüntülenen Alina Boz, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

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