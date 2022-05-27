Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti

Güzel oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithatcan Özer ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşıyor. Alina Boz'un, kendisinden 16 yaş büyük olan sevgilisiyle evlenip evlenmeyeceği sık sık merak ediliyor. Alina Boz konuya yanıt verdi.