Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
15:35
Alina Boz 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile evleniyor mu? Gerçeği itiraf etti
Son olarak "Maraşlı" ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.Alina Boz, kendisinden 16 yaş büyük olan Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Uzun süredir ilişkileri devam eden ikiliden Alina Boz, bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu Alina Boz, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.