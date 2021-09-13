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Haberler Galeri 42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 15:42

42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel 42 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kız gibi. Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, güzellik konusundaki fikirlerini söyledi. Her yaşının en iyisi olmaya çalıştığını söyleyen Şıkel, 40'lı yaşların değişik olduğunu söyledi.

42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!

Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, güzellik konusundaki fikirlerini söyledi. Her yaşının en iyisi olmaya çalıştığını söyleyen Şıkel, 40'lı yaşların değişik olduğunu söyledi.

42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!

Çağla Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştu.

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42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!

Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştı.

42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!

1997 Türkiye Güzeli Çağla Şıkel güzellik konusundaki fikirlerini söyledi.

42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!

Eski eşi Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan 42 yaşındaki kraliçe "Ben dünya güzeli değilim, kendimin en güzeliyim."

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