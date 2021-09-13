Giriş Tarihi: 13.09.2021 15:40Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 15:42
42 yaşındaki Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen güzellik itirafı!
Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel 42 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kız gibi. Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, güzellik konusundaki fikirlerini söyledi. Her yaşının en iyisi olmaya çalıştığını söyleyen Şıkel, 40'lı yaşların değişik olduğunu söyledi.