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Haberler Galeri 42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu
Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 12:24

42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel 42 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kız gibi. Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı. Mini tarzı ile dikkat çeken ünlü manken, konsere yalnız geldi. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olan, bu iddiaları "Sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan manken Çağla Şıkel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu cevapladı.

42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu

Çağla Şıkel, Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı.

42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu

Mini tarzı ile dikkat çeken 42 yaşındaki manken, konsere yalnız geldi.

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42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olan, bu iddiaları "Sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan manken Çağla Şıkel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu cevapladı.

42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu

Posta'nın haberine göre; Çocuklarını evde bıraktığını söyleyen Şıkel, "Onları daha erken saatlerde olan konserlere götürmeye çalışıyorum. Bugün evdeler çünkü okulları var" dedi.

42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu

HAYATIMDA KİMSE YOK'

Muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ünlü model, "Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok" cevabını verdi.

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