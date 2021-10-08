42 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Magazin gündemine damga vurdu

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel 42 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kız gibi. Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı. Mini tarzı ile dikkat çeken ünlü manken, konsere yalnız geldi. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olan, bu iddiaları "Sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan manken Çağla Şıkel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu cevapladı.