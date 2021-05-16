42 yaşındaki Mine Tugay düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı! İddialı pozların kadını...

Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi. Son olarak Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu. Instagram'da 3.3 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay son olarak "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu düştüğü paylaşım ile ilgi odağı olurken düzgün vücut hatları da övgüleri topladı. İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın Instagram halleri...