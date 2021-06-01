Giriş Tarihi: 27.05.2021 06:40Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 09:30
42 yaşındaki Mine Tugay fit hali ile övgüleri topladı! İddialı pozlar...
Bir süredir ekrandan uzak olan güzel oyuncu Mine Tugay derin göğüs dekoltesi ile yine adından söz ettirdi. Son olarak Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu. İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın göğüs dekolteli minisi ile verdiği iddalı pozlar...