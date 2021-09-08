42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Bikinisi ile geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren Mine Tugay paylaşımı ile büyük beğeni toplamıştı. Hayranlarından alev emojileri yağan Mine Tugay'ın kumsal pozu sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği iddialı pozunu paylaştı. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni aldı. 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.. İşte fit hali görenleri kıskandıran Mine Tugay'ın Instagram halleri...