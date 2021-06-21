42 yaşındaki Mine Tugay sırt dekoltesindeki dövme ile dikkat çekti! Mine Tugay'dan mayolu yeni poz...

Güzel oyuncu Mine Tugay, tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinisiyle geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren Tugay fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaşmıştı. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği iddialı pozunu paylaştı. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni aldı. 42 yaşındaki Mine Tugay sırt dekoltesindeki dövme ile dikkat çekti. İşte fit hali görenleri kıskandıran Mine Tugay'ın mayolu pozu...