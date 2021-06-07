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Haberler Galeri 42 yaşındaki Mine Tugay siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı
Giriş Tarihi: 07.06.2021 05:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 05:39

42 yaşındaki bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı

Güzel oyuncu , tatil sezonunu açtı. Bikinisiyle kumsalda veren Tugay fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı. , , ve gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Yaz tatiline çıkan Tugay, bikinisiyle kumsalda poz verdi. Tugay tatil fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı. Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı saatler içinde 200 bine yakın beğeni aldı.

42 yaşındaki Mine Tugay siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı

Güzel oyuncu , tatil sezonunun açtı. 42 yaşındaki oyuncunun, bikinili pozuna beğeni yağdı.

42 yaşındaki Mine Tugay siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı

Oynadığı diziler kadar sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren , tatil sezonunu açtı. Son dönemde yayınladığı karelerle adından söz ettiren oyuncu, yine gündem oldu.

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42 yaşındaki Mine Tugay siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı

YAŞINA RAĞMEN FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Bikinili karesini yayınlayan 42 yaşındaki Tugay'ın fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çekti.

42 yaşındaki Mine Tugay siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı

Kumsalda güneş gözlüğü ve şapkasıyla veren oyuncu, "Sonunda" yazarak, deniz ve balık emojisi koydu.

42 yaşındaki Mine Tugay siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı

İŞTE MİNE TUGAY'IN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI!

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