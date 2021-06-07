42 yaşındaki Mine Tugay siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Fit hali görenleri kıskandırdı

Güzel oyuncu Mine Tugay, tatil sezonunu açtı. Bikinisiyle kumsalda poz veren Tugay fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Yaz tatiline çıkan Tugay, bikinisiyle kumsalda poz verdi. Tugay tatil fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı. Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı saatler içinde 200 bine yakın beğeni aldı.