Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
15:31
43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! 'Çocuğu parka götürdük'
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sürpiz bir kararla Atina'da evlenmişlerdi. Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde bablığın tadını çıkaran Urgancıoğlu, geçen günlerde oğlunun 1. yaşını kutlamıştı. Son olarak ünlü oyuncu, parkta çekilen eğlenceli anlarıyla adeta çocukluğuna döndü.