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Haberler Galeri 43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! 'Çocuğu parka götürdük'
Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:31

43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! 'Çocuğu parka götürdük'

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sürpiz bir kararla Atina'da evlenmişlerdi. Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde bablığın tadını çıkaran Urgancıoğlu, geçen günlerde oğlunun 1. yaşını kutlamıştı. Son olarak ünlü oyuncu, parkta çekilen eğlenceli anlarıyla adeta çocukluğuna döndü.

43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! ’Çocuğu parka götürdük’

Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! ’Çocuğu parka götürdük’

Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

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43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! ’Çocuğu parka götürdük’

ÇOCUKLUĞUNA GERİ DÖNDÜ

Zamanını ailesiyle geçiren ünlü oyuncu geçen hafta oğlunun 1. yaşını kutlamıştı. Son olarak 4yaşındaki Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü.

43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! ’Çocuğu parka götürdük’

Urgancıoğlu, bu sefer de çocuk parkındaki neşeli halleriyle gündeme geldi.

43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu çocukluğuna geri döndü! Parktaki eğlenceli hallerine bakın! ’Çocuğu parka götürdük’

Yakışıklı oyuncunun, parkta zıp zıp zıplarken çekilen eğlenceli görüntüleri takipçilerini gülümsetti.

Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli halleri: "Çocuğu parka götürdük" | Video

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