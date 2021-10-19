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Haberler Galeri 43'lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 11:30

43'lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerle yıldızı parlayan güzel oyuncu Mine Tugay, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği paylaşımları ile magazine sık sık haber oluyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Tugay, Instagram'da yaptığı son paylaşımlar ile yine adından söz ettirdi. Güzel oyuncu Mine Tugay, göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

43’lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

43’lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Yaz aylarını Assos'ta geçiren Tugay, tatilinden kareleri de sık sık hayranlarıyla paylaşmıştı.

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43’lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak göğüs dekolteli mini siyah elbisesiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

43’lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Tugay'ın fotoğraflarına kısa sürede 175 binden fazla beğeni geldi.

43’lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Ünlü oyuncunun hayranları fotoğraflara övgü dolu yorumlar yaptı.

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