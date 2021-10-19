Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:26Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 11:30
43'lük Mine Tugay göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!
Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerle yıldızı parlayan güzel oyuncu Mine Tugay, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği paylaşımları ile magazine sık sık haber oluyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Tugay, Instagram'da yaptığı son paylaşımlar ile yine adından söz ettirdi. Güzel oyuncu Mine Tugay, göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.