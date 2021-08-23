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Haberler Galeri 44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! Deneyimli manken genç görüntüsüyle ‘Maşallah' dedirtti
Giriş Tarihi: 23.08.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 06:24

44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! Deneyimli manken genç görüntüsüyle ‘Maşallah' dedirtti

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 12 yaşındaki oğlu Ömer, annelerinin boyunu geçti. Demet Şener, kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne, kızın şıklığına övgüler yağdı. Ömer Kutluay ise yakışıklılığı ile dikkat çekti. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay'la yaptığı dikkat çeken paylaşım.

44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! Deneyimli manken genç görüntüsüyle ‘Maşallah’ dedirtti

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor.

44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! Deneyimli manken genç görüntüsüyle ‘Maşallah’ dedirtti

Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.

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44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! Deneyimli manken genç görüntüsüyle ‘Maşallah’ dedirtti

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay gözlerden uzak büyüseler de sevenleri tarafından çok merak ediliyor.

44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! Deneyimli manken genç görüntüsüyle ‘Maşallah’ dedirtti

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.

44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! Deneyimli manken genç görüntüsüyle ‘Maşallah’ dedirtti

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor.

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