44 yaşındaki Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı! İki çocuk annesi olduğuna inanmak zor

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 12 yaşındaki oğlu Ömer, annelerinin boyunu geçti. Demet Şener, kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne, kızın şıklığına övgüler yağdı. Ömer Kutluay ise yakışıklılığı ile dikkat çekti. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay'la yaptığı dikkat çeken paylaşım.