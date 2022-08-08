Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:17

44 yaşındaki Mine Tugay pembe minisi ile sosyal medyayı yaktı geçti! Bacak bacak üstüne attığı poza alev emojisi yağdı!

Geçtiğimiz günlerde 44 yaşına basan Mine Tugay cesur ve dekolteli pozları ile sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Gülümse Kaderine ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay'ın dizisi beklenen başarıyı gösterememişti. Mine Tugay dekolteli pozları ile yine adından söz ettirdi. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay hayranlarının övgülerini topladı. Mine Tugay son olarak pembe minisi ile verdiği pozlar ile sosyal medyayı yaktı geçti. Takipçilerinden kızıl saçlı güzele yorum yağdı. İşte yaz mevsiminin tadını çıkaran Mine Tugay'ın nefes kesen pozları...