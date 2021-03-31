HaberlerGaleri44 yaşındaki popçu Gülşen genç kızlara taş çıkartıyor! Fit halleri ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Gülşen'in sırrı ortaya çıktı...
44 yaşındaki popçu Gülşen genç kızlara taş çıkartıyor! Fit halleri ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Gülşen'in sırrı ortaya çıktı...
Ünlü şarkıcı Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Azur Benan'ın eğitimi için yaşamlarını Barcelona'da sürdüren ikiliden Gülşen, yaz aylarının yaklaşmasıyla ipleri iyice sıkmaya başladı. Fit halleri ve doğal güzelliğiyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, haftanın belirli günleri detoks içecekleri tüketmeye başladı. Ayrıca Gülşen'in doğal güzelliğinin bir sırrı daha ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 31.03.2021
09:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
09:36
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ