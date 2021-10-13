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Haberler Galeri 44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel'e destek verdi
Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:53

44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel'e destek verdi

Tescilli güzel Demet Şener, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Çağla Şıkel'in "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" sözlerine meslektaşı Demet Şener'den destek geldi. Deneyimli manken Demet Şener, "Aşk bu! Kiminle olursa olsun aşk güzeldir. Bizler bu yaştan sonra gerçek ilişki istiyoruz. Karşımızdaki insanın durumunu araştıracak değiliz. Çağla, kendi parasını kazanan ve ayakları üzerinde duran bir kadın. Kimsenin malına, mülküne ihtiyacı olmadığını söylemek istemiş, haklı da!" dedi.

44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel’e destek verdi

Ünlü manken Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Fakir insanla da beraber olurum" açıklamasına meslektaşı Demet Şener'den destek geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen Şener, "Karşımızdaki insanın pusulasını araştırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel’e destek verdi

Spor çıkışı Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıyan ünlü model Demet Şener, formda ve fit olmanın sırrının doğal beslenme, spor ve tencere yemeklerinde gizli olduğunu anlattı.

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44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel’e destek verdi

"YAŞLANMA KORKUM YOK"

44 yaşında olduğunu, yaşlanma korkusu yaşamadığını ve vücuduna iyi baktığını söyleyen Şener, "Çok iyi bakıyorum kendime, spor yapıyorum. O yüzden böyle hep taytlayım böyle..."

44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel’e destek verdi

"Her sabah okula bırakıyorum çocukları sonra sporumu yapıyorum. Aslında herkesin bildiği basit yöntem var, yaktığından daha azını yiyeceksin. Mevsiminde sebze ve meyve yemek, protein ağırlıklı beslenmek."

44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel’e destek verdi

"Ben hep tencere yemeği evde yerim, yağlı ve anormal soslu şeyleri yemiyorum. Günde bir saat spor yapıyorum. Boş yere olmuyor emek verince oluyor, kereviz sapı, salatalık, taze zencefil ve liman bunları her gün içiyorum. Hiç yok yaşlanma korkum, 44 yaşındayım. Herkese söylüyorum yaşımı" şeklinde konuştu.

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