44 yaşındaki ünlü manken Demet Şener’den yıllar sonra gelen aşk itirafı! Çağla Şıkel’e destek verdi

Tescilli güzel Demet Şener, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Çağla Şıkel'in "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" sözlerine meslektaşı Demet Şener'den destek geldi. Deneyimli manken Demet Şener, "Aşk bu! Kiminle olursa olsun aşk güzeldir. Bizler bu yaştan sonra gerçek ilişki istiyoruz. Karşımızdaki insanın durumunu araştıracak değiliz. Çağla, kendi parasını kazanan ve ayakları üzerinde duran bir kadın. Kimsenin malına, mülküne ihtiyacı olmadığını söylemek istemiş, haklı da!" dedi.