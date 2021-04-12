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Haberler Galeri 44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 00:08

44 yaşındaki yeni film için imaj tazeledi... ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!

ile başrollerini paylaştığı dizisiyle geniş kitlelere ulaşan , şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. Zeynep Tokuş'tan hayranlarına müjdeli haber geldi. 44 yaşındaki ile dönüyor. Yeni filmi için imaj tazeleyen Zeynep Tokuş yine kendine hayran bıraktı. İşte ...

44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!

ile başrollerini paylaştığı dizisiyle geniş kitlelere ulaşan , şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!

Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi ile yıldızı parlayan oyuncu çok uzun zamandır bir projede yer almadı.

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44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!

'tan hayranlarına müjdeli haber geldi.

44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!

44 yaşındaki yeni sinema filmi ile dönüyor.

44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun süredir film ve dizi setlerinden uzak olan sonunda bir projeye "evet" dedi.

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