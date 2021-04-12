HaberlerGaleri44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:30Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 00:08
44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni film için imaj tazeledi... Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş geri dönüyor!
Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. Zeynep Tokuş'tan hayranlarına müjdeli haber geldi. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş yeni sinema filmi ile dönüyor. Yeni filmi için imaj tazeleyen Zeynep Tokuş yine kendine hayran bıraktı. İşte Zeynep Tokuş'un yeni imajı...