44’lük Demet Şener vücudunu saran çiçekli tulumu ile sosyal medyayı salladı!

İkinci evliliğini 8 ay önce bitiren Demet Şener, lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Eski manken Demet Şener, kısa süre önce ilişkiye başladığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile aşk tatiline çıkmıştı. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından vücudunu saran çiçekli tulumu ile pozunu paylaşan Demet Şener'in genç kızları kıskandıran fit hali övgüleri topladı. Düzgün fiziğini hiç aksatmadığı spora borçlu olan Demet Şener'e "Maşallah" yorumları yağdı. İşte Demet Şener'in çiçekli tulumu ile verdiği pozu ve sizin için derlediğimiz iddialı halleri...