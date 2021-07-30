44'lük Ebru Şallı bikinili paylaşımlara doymuyor! Ebru Şallı çiçekli bikinisi ile yaktı geçti!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Geçtiğimiz gün mor bikinisi ile tekne pozu veren Ebru Şallı şimdi de çiçekli bikinisi ile boy gösterdi. Bikinili halleri ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya övgüler yağdı. ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş tekne tatilinde aşk tazeledi. Mavi tura çıkan ikili denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. İşte Ebru Şallı'nın çiçekli bikinisi ile iddialı pozları...