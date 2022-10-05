Giriş Tarihi: 05.10.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 08:05

4.5 ay önce doğum yapan Sinem Kobal eski formuna kavuştu! Fit haline övgüler yağdı

İkinci bebeğini iki ay önce kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal ikinci kez kızı Leyla'yı çocuğu dünyaya getirdi. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve kızlarıyla ilgilenen 34 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni pozlar geldi. Güzel oyuncunun formda hali dikkat çekti.