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Haberler Galeri 45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:01

45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şıkel'in çocuklarıyla olan neşeli halleri sosyal medyada gündem oldu.

45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü

45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında... Çağla Şıkel, bu kez dansıyla adından söz ettirdi.

45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü

Oyuncu Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Çağla Şıkel, neşeli halleriyle ve anne oğul ilişkileriyle çok konuşuldu.

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45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü

45 yaşındaki Şıkel, dansa eşlik ettikten sonra oturup oğulları seyretti. Gülmekten koltuktan da düşen Çağla Şıkel sosyal medyada gündem oldu.

45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü

Şıkel, o anları sosyal medya hesabında "Cumartesi çocuklar bendedir" notuyla sevenleriyle paylaştı.

45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

45 yaşındaki Çağla Şıkel, bu kez Instagram ve X'te (twitter) hızla yayılan bir görüntüyle gündem oldu.

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