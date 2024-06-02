Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
10:01
45 yaşındaki Çağla Şıkel ve çocuklarından olay dans şov! Gülmekten koltuktan düştü
Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şıkel'in çocuklarıyla olan neşeli halleri sosyal medyada gündem oldu.