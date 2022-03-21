Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:02

45 yaşındaki Ceyda Düvenci her geçen gün eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! 'Tığ gibi olmuşsun'

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. 44 yaşındaki Ceyda Düvenci, şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor. Deneyimli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında nasıl zayıfladığını takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu buzla yağ kırma, sıkılaşma programıyla yirmi yıl öncesine geri döndü. Karın bölgesinden 15cm, bacak bölgesinden 6cm incelen güzel oyuncu genç kızları kıskandırdı. Ceyda Düvenci'nin son halini gören takipçileri ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncunun takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Tığ gibi olmuşsun' gibi yorumlarda bulundu.