46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!

Yıllardır kıyafetlerini internet üzerinden satıp sayısız derneğe bağışlayan Burcu Esmersoy, kuralını bozmuyor. Takvim'in haberine göre; Şimdi de dolabındaki ürünleri bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra depremden etkilenen genç ve çocuklar yararına satışa sunan güzel sunucu, yaklaşık 100 adet ayakkabı ve kıyafet bağışladı. Burcu Esmersoy'un satışa sunduğu dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin toplam fiyatı ise 229 bin TL'yi buldu. Bu satıştan elde edilecek tüm gelir de bağışlanacak... YENİ AİLESİNİ BULDU! Öte yandan; Asrın felaketi sonrası ağır bir depresyon geçiren Burcu Esmersoy, iyiliğe sarıldı. Güzel sunucu, Hataylı bir aileye kol kanat gerip onları Ankara'da dayalı döşeli yeni evlerine kavuşturmuştu. Ailenin bir çocuğunun okula yerleşip diğerinin ise online eğitime devam ettiğini söyleyen Burcu Esmersoy, önceki akşam Hataylı aileyle yeni evlerindeki ilk akşamlarında buluşmuştu. Haftalar sonra Instagram'a bu yemekte çekilmiş bir fotoğrafla dönen Burcu Esmersoy, 'Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı' dedi ve ekledi: 'Ankara artık onların yeni memleketi oldu. Bu akşam dualarınızda onlar da olsun isterim. Yeni evlerinde güzel bir akşamla yeniden başlıyor hayat. Artık onlar da benim ailem.' Asrın felaketi sonrasında depresyona giren Burcu Esmersoy, doktorunun tavsiyesiyle sosyal medyaya bir süreliğine ara vermişti. Bölgeye yiyecek gönderen bir şirketin mutfağına da girip elleriyle yemekler pişirmişti. Ünlü sunucunun iyiliği bunlarla sınırlı kalmadı. Büyük felaketi Hatay'da yaşadıktan sonra Ankara'daki bir otele yerleştirilen bir ailenin 15 Şubat itibariyle otelden çıkartılacaklarının haberini almıştı. Hemen bu aile için seferber olan Burcu Esmersoy, onlar için Ankara'da bir ev kiraladı, dayayıp döşedi. Burcu Esmersoy, aileyle evlerindeki ilk akşamlarında kurulan sıcacık bir sofraya oturmuştu. Burcu Esmersoy, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. Burcu Esmersoy sosyal medyada gördüğü haberlerden psikolojik olarak olumsuz etkilendiği için doktoru tarafından yasakla karşılaşmıştı. Terapi alan Burcu Esmersoy, doktorunun sosyal medya yasağını uygulamaya başlamıştı. Ünlü isim sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. Esmersoy, 'Beni merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi iyiyim. Bu süreçte elimden geleni hatta elimden gelenin fazlasını yapmaya çabalayınca çokça yorgun düştüm. Artık biraz da kendimi hem fiziksel hem de duygusal iyileştirmeye çaba sarf ediyorum. Dördüncü dilimi öğreniyor, daha çok kitap okuyor, güzel sohbetlere ortak oluyorum.' ifadelerini kullanmıştı. SOSYAL MEDYA YASAĞI Sosyal medyayı ve özellikle de Instagram'ı aktif kullanan Burcu Esmersoy, asrın felaketi sonrası kayıplara karışmıştı. Takvim'in haberine göre; Depremle ilgili birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe bürünen güzel sunucu, bazıları tarafından da eleştirilmişti. ANKSİYETE BOZUKLUĞU! Ancak 46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı. Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a 'Bir süre sosyal medyadan uzak dur' yasağı koydu. Güzel sunucu, günler sonra ilk kez dün bu paylaşımı yaptı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nazım Akmandil, düğün için otel engeline takılmıştı. Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil cephesinden güzel haber geldi. Ünlü çift, Eylül 2023'te nikah masasına oturacak. 1 yıldır aşk yaşayan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğün için otel engeline takılmıştı. Esmersoy, 'Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum' diye konuşmuştu. BURCU ESMERSOY İLE NAZIM AKMANDİL 2023'TE EVLENİYOR Nihayet çiftin tarihi belli oldu. Esmersoy ve Akmandil Eylül 2023'te nikah masasına oturacak. Çift kaporayı ödeyip, günü nikah için kapattı. NE OLMUŞTU? Burcu Esmersoy, üçüncü evliliğine hazırlanıyor. Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı. Düğünü İtalya'daki bir otelde yapacaktı. DÜĞÜNE ÇEYREK KALE Yer bulamayınca dümeni tarihi bir kaleye kırmıştı. Como Gölü ve Milano'da araştırmalara başlamıştı. DÜĞÜN DERNEK İTALYA Üçüncü evliliğini yapacak olan Burcu Esmersoy, düğün konusunda son derece özenli davranıyor. Esmersoy, önceki akşam bu karesiyle düğün ayakkabılarını dünyaca ünlü tasarımcı Gianvito Rossi'nin tasarladığını söyledi. Esmersoy ile sevgilisi, kendileri için özel bir yeri olan İtalya'da evlenmeyi planlıyordu. Güzel sunucu, İtalya'daki düğünü için tarihi şato tercihlerini de değerlendiriyordu. Burcu Esmersoy, düğünü için hazırlıklara başladı. Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girmeyi planlayan güzel sunucu, hayalindeki otelde yer bulamayınca rotasını tarihi bir kaleye çevirmişti. Yaz başında sevgilisi Nazım Akmandil'le evleneceğini açıklayan Burcu Esmersoy, o günden beri düğün dernekle ilgili tek kelime etmedi. Düğünü sevgilisinin kendisine evlilik teklifinde bulunduğu İtalya'da yapmak isteyen güzel sunucu, Polignano a Mare'deki otelin 2023 yılına kadar dolu olmasıyla B planı yaptı. Şimdilerde Milano'da olan Burcu Esmersoy, konuşulanlara göre İtalya'da düğün yapma konusunda ısrarlı. Son dönemin popüler düğün trendi 'kalede tören' konusundaki tercihleri değerlendiren güzel sunucu, bir yandan da Como Gölü ve Milano bölgesindeki alternatifleri de değerlendiriyor. AYAKKABI ÖZEL TASARIM Bu sene bitmeden düğün yapmayı planlayan 45 yaşındaki sunucu, düğün töreniyle ilgili birçok detayı ise belirlemiş durumda. Öte yandan gelinliğinin tasarımını da kendisi yapan Burcu Esmersoy, gelin ayakkabısını ise dünyaca ünlü tasarımcı Gianvito Rossi'ye çizdirmenin mutluluğunu yaşadı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan isim, Demirkol'un sorusuna karşılık aşk hayatı ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. 45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı. EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI! Ünlü sunucu, konuk olduğu Mehmet Demirkol'un 'Evlenmeyi düşünüyor musun?' sorusuna karşılık 'Çok aşığım, evlenirim' yanıtını verdi. 'BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?' Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un 'Bundan sonra soru mu sorulur?' yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu. 'ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN' Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin 'Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?' sorusuna karşılık 'Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var' karşılığını vermişti. EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi. Burcu Esmersoy yüzü olduğu gözlük markasının tanıtımı için önceki gün Kuruçeşme'deydi. Muhabirlerle sohbet eden Esmersoy eski eşlerini anlattı. Sunucu, 2005-2008 yılları arasında İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile evli kalmıştı. 2018'de nikah masasına oturduğu Berk Suyabatmaz'dan ise ertesi yıl boşanmıştı. 'ORASI BOŞ GEÇEN BİR ZAMAN' Posta'nın haberine göre;İtalya'da geçirdiği zamandan pişmanlık duyduğunu söyleyen Esmersoy 'Kızıyorum kendime. Televizyonculuğa geç başlamışım. Bir tane yurtdışı maceram oldu. Evlendik, geri geldik. Orası boş geçen bir zaman, yok yani bende' diye konuştu. Burcu Esmersoy, 'İlk eşim Formula 1 seyahatlerinde falandı. Ben de Türkiye'de yaşamaya çalışıyordum. Buraya gelemediğimiz bir dönem oldu. İkinci evliliğimde de saatlerimiz uymuyordu. Ben sabahın 6'sında kalkan bir insanım. O uyuyordu. Denk gelemiyorduk' dedi. 'ANNELİĞİ DÜŞÜNDÜĞÜM ZAMANLAR OLDU' Kız kardeşi bebek bekleyen Esmersoy 'Benim de anneliği düşündüğüm zamanlar oldu ama şu an bilmiyorum' diye konuştu. Eskisi gibi sosyal medyadan evlilik teklifi almadığını belirten sunucu 'İki kere evlenmiş, boşanmış kadına kimse böyle bir teklifle gelmiyor' sözleriyle gülümsetti. 'VASİYETİMİ HAZIRLADIM' Tüm yatırımını gayrimenkule yapan sunucu şimdiden vasiyetini hazırladığını söyledi. Esmersoy '50 yaşındayım, yarın ne olur belli olmaz. Siz vefat edersiniz mallarınız istemediğiniz insanlara da gidebilir. Bunun için önceden vasiyetimi yaptım. Mal varlığımın bir kısmını vakıflara bağışladım, diğer kısmını da kardeşime bıraktım' dedi.