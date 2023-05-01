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Haberler Galeri 46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!
Giriş Tarihi: 01.05.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 08:24

46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!

46 yaşındaki Burcu Esmersoy, şık tarzı ve seçimleri sayesinde bugüne kadar sattığı kıyafetleriyle çeşitli yardım kuruluşlarına yüklü bir bağış yapmış oldu. Burcu Esmersoy'un satışa sunduğu tüm ürünler, dünyaca ünlü markalara ait.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!

Yıllardır kıyafetlerini internet üzerinden satıp sayısız derneğe bağışlayan Burcu Esmersoy, kuralını bozmuyor.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!

Takvim'in haberine göre; Şimdi de dolabındaki ürünleri bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra depremden etkilenen genç ve çocuklar yararına satışa sunan güzel sunucu, yaklaşık 100 adet ayakkabı ve kıyafet bağışladı.

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46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!

Burcu Esmersoy'un satışa sunduğu dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin toplam fiyatı ise 229 bin TL'yi buldu. Bu satıştan elde edilecek tüm gelir de bağışlanacak...

46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!
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46 yaşındaki Burcu Esmersoy’dan alkışlık hareket! Gönülleri fethetti!
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