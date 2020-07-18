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Haberler Galeri 46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

46 yaşındaki 'den bikinili pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

Şu sıralar sevgilisi ile tatil yapan ile sosyal medyayı salladı. 46 yaşındaki Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Genç kızlara taş çıkaran ile övgü topladı. Düzgün fiziğine spora borçlu olan Hande Ataizi son olarak hesabından "" notunu düştüğü bikinili bir paylaşımda bulundu. İşte Hande Ataizi'nin beğeni yağan bikinili paylaşımı...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 17:10
46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

Şu sıralar sevgilisi ile tatil yapan ile sosyal medyayı salladı.

46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

46 yaşındaki kendisinden 20 yaş küçük ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.

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46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

Genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile övgü topladı.

46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

Düzgün fiziğine spora borçlu olan son olarak hesabından "" notunu düştüğü bikinili bir paylaşımda bulundu.

46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

İşte 'nin beğeni yağan ...

46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!
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46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!
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