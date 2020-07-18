46 yaşındaki Hande Ataizi'den bikinili Bodrum pozu! Hande Ataizi'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı!

Şu sıralar sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatil yapan Hande Ataizibikinili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. 46 yaşındaki Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Genç kızlara taş çıkaran Hande Ataizi fit vücudu ile övgü topladı. Düzgün fiziğine spora borçlu olan Hande Ataizi son olarak sosyal medya hesabından "Bodrum" notunu düştüğü bikinili bir paylaşımda bulundu. İşte Hande Ataizi'nin beğeni yağan bikinili paylaşımı...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
17:06
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
17:10
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