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Haberler Galeri 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 09.07.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 15:25

46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle birlikte Marmaris-Selimiye'de yaz tatilini sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, tatil pozlarına devam ediyor. Geçen günlerde kırmızı mayolu pozlarıyla olay olan Altuğ, bu kez de deniz paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun köpeği Gazoz ile verdiği pozlar beğeni topladı.

46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle birlikte Marmaris-Selimiye'de yaz tatilini sürdürüyor.

46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!

Tekne ile mavi tura çıkan Altuğ, tatilde de egzersizlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor.

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46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!

Geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosu ile yoga yapan Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz vermişti.

46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!

O pozuyla gündeme gelen Altuğ'dan yeni paylaşımlar geldi. Pınar Altuğ köpeği Gazoz ile denize girdi.

46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!

Denizde köpeğiyle pozlar veren Pınar Altuğ'a hayranlarından beğeni yağdı.

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