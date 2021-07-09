Giriş Tarihi: 09.07.2021 15:24Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 15:25
46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ denizden paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Pınar Altuğ'un fit hali genç kızları kıskandırdı!
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle birlikte Marmaris-Selimiye'de yaz tatilini sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, tatil pozlarına devam ediyor. Geçen günlerde kırmızı mayolu pozlarıyla olay olan Altuğ, bu kez de deniz paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun köpeği Gazoz ile verdiği pozlar beğeni topladı.