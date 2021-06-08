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Haberler Galeri 46 yaşındaki Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu... Övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 06:34

yaşındaki halini bakın neye borçlu... !

'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu hali ile sosyal medyayı yaktı geçti. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ yaptığı son paylaşımla güzelliğinin ardında yatan nedenin düzenli spor olduğunu ortaya koydu. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan spor paylaşımı...

46 yaşındaki Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu... Övgüler yağdı!

Son zamanlarda spora merak saran , antrenman yaptığı anları takipçileriyle paylaşıyor.

46 yaşındaki Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu... Övgüler yağdı!

Güzel oyuncu , korona virüs kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber spora başladı.

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46 yaşındaki Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu... Övgüler yağdı!

sayfasından sıklıkla antrenman yaptığı anları paylaşan Altuğ pes etmiyor.

46 yaşındaki Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu... Övgüler yağdı!

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla bir yenisini daha ekledi.

46 yaşındaki Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu... Övgüler yağdı!

Altuğ, paylaştığı gönderiye ise, "Hafta sporla başladı" notunu düştü.

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