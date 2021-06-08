46 yaşındaki Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu... Övgüler yağdı!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ fit hali ile sosyal medyayı yaktı geçti. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ, spor paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ yaptığı son paylaşımla güzelliğinin ardında yatan nedenin düzenli spor olduğunu ortaya koydu. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan spor paylaşımı...