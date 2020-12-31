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46 yaşındaki Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ dudaklı maskesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!
Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden biri olan Pınar Altuğ sık sık takipçileri ile girdiği polemiklerle gündeme geliyor. Her yaptığı her dediği olay olan Pınar Altuğ bu kez de dudaklı maskesi ile adından söz ettirdi. Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Bebek'teydi. Kırmızı dudak figürlü maske tercihi ile Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı. İşte ilgi odağı olan Pınar Altuğ'un dudaklı maskesi...