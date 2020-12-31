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46 yaşındaki 'a bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ dudaklı maskesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden biri olan sık sık takipçileri ile girdiği polemiklerle gündeme geliyor. Her yaptığı her dediği olay olan Pınar Altuğ bu kez de dudaklı maskesi ile adından söz ettirdi. Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Bebek'teydi. Kırmızı dudak figürlü maske tercihi ile Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı. İşte ilgi odağı olan ...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 08:44
46 yaşındaki Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ dudaklı maskesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden biri olan sık sık takipçileri ile girdiği polemiklerle gündeme geliyor. Her yaptığı her dediği olay olan Pınar Altuğ bu kez de dudaklı maskesi ile adından söz ettirdi.

46 yaşındaki Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ dudaklı maskesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Oyuncu , önceki gün Bebek'teydi. Kırmızı dudak figürlü maske tercihi ile Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı.

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46 yaşındaki Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ dudaklı maskesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

İşte ilgi odağı olan 'un dudaklı maskesi...

46 yaşındaki Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ dudaklı maskesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Dudak figürlü maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" dedi.

46 yaşındaki Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ dudaklı maskesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Yılbaşında evde olacağını söyleyen Altuğ, "Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?" dedi.

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