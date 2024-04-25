Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
18:39
47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!
Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan şarkıcı İpek Açar, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oldu. 47 yaşındaki şarkıcı İpek Açar, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer'le sosyal medyada paylaşımlar yapmaya bugün de devam etti. İpek Açar, oğluyla yaptığı yeni paylaşımın altına bir de not ekledi. İşte İpek Açar ve minik oğlunun ilgi toplayan o paylaşımı!