Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 18:39

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!

Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan şarkıcı İpek Açar, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oldu. 47 yaşındaki şarkıcı İpek Açar, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer'le sosyal medyada paylaşımlar yapmaya bugün de devam etti. İpek Açar, oğluyla yaptığı yeni paylaşımın altına bir de not ekledi. İşte İpek Açar ve minik oğlunun ilgi toplayan o paylaşımı!

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!

Usta sanatçı Kayahan'dan 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!

Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile yeni karesini paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medyada ilgi gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!

YENİ KARESİ OLDUKÇA BEĞENİLDİ

Oğluyla her fırsatta paylaşım yapan Açar'ın yeni karesi de oldukça beğenildi.

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!

"BİZ BU KADAR BÜYÜDÜK"

Açar minik oğluyla paylaşımının altına, "Biz bu kadar büyüdük 🧿 Bir dua ve bir maşallah yollarsanız seviniriz❤" notunu da ekledi.

47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar’ın oğlu Ömer’le yepyeni karesi! İpek Açar: Biz bu kadar büyüdük!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA