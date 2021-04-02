HaberlerGaleri47 yaşındaki Arzum Onan tüm güzelliğiyle bahara merhaba dedi! Arzum Onan'nın ev hali mest etti...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 13:51Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:26
47 yaşındaki Arzum Onan tüm güzelliğiyle bahara merhaba dedi! Arzum Onan'nın ev hali mest etti...
Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Şu sıralar yeni dizisi Masumiyet ile ekranlarda boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yazdan kalma bikinili pozu ile beğeni toplamıştı. Arzum Onan şimdi de bahara merhaba pozu ile güzelliğini konuşturdu. Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan ev halini paylaştığı karesi ile Nisan ayını selamladı. İşte tescilli güzel Arzum Onan'ın ev hali...