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Haberler Galeri 47 yaşındaki Songül Karlı cesur paylaşımıyla mest etti! Kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:50 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 08:27

yaşındaki paylaşımıyla mest etti! elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

'nın son paylaşımı sosyal medyada oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yağmura tutuldu. yaşındaki türkücü mini elbisesi ile adeta sosyal medyayı yaktı geçti. Karlı elbisesiyle pozlarını "Yine gözümüz yükseklerde" notuyla paylaştı. Karlı'nın görüntüsü ve kıyafeti beğeni topladı.

47 yaşındaki Songül Karlı cesur paylaşımıyla mest etti! Kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Son dönemde paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve sunucu mini elbisesiyle dikkat çekti.

47 yaşındaki Songül Karlı cesur paylaşımıyla mest etti! Kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıkladıktan sonra uzun süre bu haberlerle gündeme gelen , kötü günleri geride bıraktı.

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47 yaşındaki Songül Karlı cesur paylaşımıyla mest etti! Kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Karlı, artık sık sık hayatından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

47 yaşındaki Songül Karlı cesur paylaşımıyla mest etti! Kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.

47 yaşındaki Songül Karlı cesur paylaşımıyla mest etti! Kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

son olarak da mini elbisesiyle poz verdi.

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