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Haberler Galeri 47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 19:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 19:20

47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!

Türkiye, Esra Erol'da gündeme gelen TikTok fenomeni Muzaffer olayına kilitlendi. Sosyal medyada fenomen olmak uğruna 47 yıllık eşinden vazgeçen Muzaffer Bey'in eşini aldattığını iddia edilmişti. Gülcan isimli bir kadınla aldattığı belirtilen Muzaffer Bey, canlı yayında 47 yıllık eşi Songül Döner ile karşı karşıya geldi. Esra Erol'da bugün ise ilginç anlar yaşandı. Muzaffer Bey, daha önce boşanmak istediği eşi ile ilgili verdiği kararı canlı yayında açıkladı. İşte Muzaffer Bey'in tüm stüdyoyu ve Esra Erol'u şaşırtan kararı!

47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan yeni ve bir o kadar da ilginç bir olay yaşandı.

47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!

Sosyal medya fenomeni olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçen Muzaffer Bey, canlı yayında eşiyle yüzleşti.

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47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!

Geçtiğimiz gün, yüzleştiği eşinden boşanmak isteyen Muzaffer Bey, bugün herkesi şaşırtan bir karar verdiğini açıkladı.

47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!

47 YILLIK EŞİYLE BARIŞMAK İSTİYOR

Esra Erol canlı yayında Muzaffer Bey, boşanmak istediği eşiyle barışmak istediğini açıkladı.

47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol'da TikTok fenomeni Muzaffer'den şaşırtan karar! | Video

47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!

ESRA EROL ŞAŞIRDI

Muzaffer Bey'in verdiği karar sonrası Esra Erol ve stüdyo sessizliğe büründü.

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