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Haberler Galeri 47’lik Songül Karlı 20’lik genç kızları kıskandırdı! Değişimi inanılır gibi değil
Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:56

47’lik 20’lik ! Değişimi inanılır gibi değil

'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu. 47 yaşındaki türkücü 'u abartınca 20'lik oldu. Songül Karlı yeni paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü.

47’lik Songül Karlı 20’lik genç kızları kıskandırdı! Değişimi inanılır gibi değil

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve çok zor günler geçiren , ekranlara geri dönmek için çalışırken bir yandan da imajıyla oynadı. Karlı'nın paylaşımı gündem oldu.

47’lik Songül Karlı 20’lik genç kızları kıskandırdı! Değişimi inanılır gibi değil

hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen , geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmişti.

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47’lik Songül Karlı 20’lik genç kızları kıskandırdı! Değişimi inanılır gibi değil

'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu.

47’lik Songül Karlı 20’lik genç kızları kıskandırdı! Değişimi inanılır gibi değil

Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

47’lik Songül Karlı 20’lik genç kızları kıskandırdı! Değişimi inanılır gibi değil

'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu.

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