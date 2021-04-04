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Haberler Galeri 48 yaşındaki Defne Samyeli Miami gecelerinde böyle poz verdi! Siyah geceliğinle verdiği pozlar mest etti!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 09:54

48 yaşındaki gecelerinde böyle poz verdi! geceliğinle verdiği pozlar mest etti!

'nin geçtiğimiz aylarda eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli'nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı. 'ye giden Defne Samyeli, Instagram hesabından bir birinden iddialı paylaşımlar yaptı. Defne Samyeli'nin gecelikli pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. görüntüsüne ise

48 yaşındaki Defne Samyeli Miami gecelerinde böyle poz verdi! Siyah geceliğinle verdiği pozlar mest etti!

Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 'ye giden Defne Samyeli, Instagram hesabından bir birinden iddialı paylaşımlar yaptı.

48 yaşındaki Defne Samyeli Miami gecelerinde böyle poz verdi! Siyah geceliğinle verdiği pozlar mest etti!

48 yaşındaki 'nin geçtiğimiz aylarda eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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48 yaşındaki Defne Samyeli Miami gecelerinde böyle poz verdi! Siyah geceliğinle verdiği pozlar mest etti!

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden 'nin adı eski Başkanı ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı.

48 yaşındaki Defne Samyeli Miami gecelerinde böyle poz verdi! Siyah geceliğinle verdiği pozlar mest etti!

Tatil için 'ye giden 'nin gecelikli pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

48 yaşındaki Defne Samyeli Miami gecelerinde böyle poz verdi! Siyah geceliğinle verdiği pozlar mest etti!

görüntüsüne ise

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