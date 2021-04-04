48 yaşındaki Defne Samyeli Miami gecelerinde böyle poz verdi! Siyah geceliğinle verdiği pozlar mest etti!

Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli'nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı. Miami'ye giden Defne Samyeli, Instagram hesabından bir birinden iddialı paylaşımlar yaptı. Defne Samyeli'nin siyah gecelikli pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Fit görüntüsüne ise övgüler yağdı…