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Haberler Galeri 48 yaşındaki Defne Samyeli siyah geceliği ile yaktı geçti! Miami gecelerinde böyle poz verdi!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 08:38

48 yaşındaki geceliği ile yaktı geçti! gecelerinde böyle poz verdi!

'nin geçtiğimiz aylarda eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli'nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı. 'ye giden Defne Samyeli, Instagram hesabından bir birinden iddialı paylaşımlar yaptı. Defne Samyeli'nin gecelikli pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. görüntüsüne ise

48 yaşındaki Defne Samyeli siyah geceliği ile yaktı geçti! Miami gecelerinde böyle poz verdi!

Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 'ye giden Defne Samyeli, Instagram hesabından bir birinden iddialı paylaşımlar yaptı.

48 yaşındaki Defne Samyeli siyah geceliği ile yaktı geçti! Miami gecelerinde böyle poz verdi!

48 yaşındaki 'nin geçtiğimiz aylarda eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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48 yaşındaki Defne Samyeli siyah geceliği ile yaktı geçti! Miami gecelerinde böyle poz verdi!

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden 'nin adı eski Başkanı ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı.

48 yaşındaki Defne Samyeli siyah geceliği ile yaktı geçti! Miami gecelerinde böyle poz verdi!

Tatil için 'ye giden 'nin gecelikli pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

48 yaşındaki Defne Samyeli siyah geceliği ile yaktı geçti! Miami gecelerinde böyle poz verdi!

görüntüsüne ise

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