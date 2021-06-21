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Haberler Galeri 48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı... Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi ile tekne sefası!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 10:04

48 yaşındaki bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı... Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi ile !

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir tatilde. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise ile genç kızlara taş çıkardı...İşte birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayıp evlilikle taçlandıran 'ün aşk pozları...

48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı... Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi ile tekne sefası!

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı... Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi ile tekne sefası!

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

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48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı... Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi ile tekne sefası!

'in şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir tatilde.

48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı... Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi ile tekne sefası!

kendisinden 10 yaş küçük eşi ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınladı.

48 yaşındaki Seray Sever bikinisi ile genç kızlara taş çıkardı... Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi ile tekne sefası!

'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise ile genç kızlara taş çıkardı...

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