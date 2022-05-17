Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:21

48'lik Hande Ataizi'den kalça şov! Kaslı vücudu ile övgüleri topladı! "Maşallah squat işe yaramış"

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi, hiçbir zaman sporunu aksatmıyor. Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Hande Ataizi, adeta kas şovu yaptı. Hande Ataizi daha önce de 90 kiloluk halterle antrenman yapmıştı. "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" diyen Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı. Spor paylaşımlarıyla da dikkat çeken 48 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu Hande Ataizi, "Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel" açıklamasını yapmıştı. Kalça ve karın kaslarıyla dikkat çeken Hande Ataizi'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı olarak ekranlarda boy gösteren Hande Ataizi'nin spor paylaşımı...