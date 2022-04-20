48’lik Hande Ataizi’den kas şov! Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi sporculara taş çıkarttı!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 11:32

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi, hiçbir zaman sporunu aksatmıyor. Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Hande Ataizi, adeta kas şovu yaptı. Hande Ataizi daha önce de 90 kiloluk halterle antrenman yapmıştı. "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" diyen Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı. Spor paylaşımlarıyla da dikkat çeken 48 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu, "Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel" açıklamasını yapmıştı. İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı olarak ekranlarda boy gösteren Hande Ataizi'nin spor paylaşımı...