48’lik Seray Sever’in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! İşte Seray Sever’in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. 48 yaşındaki Seray Sever şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da romantik bir tatilde. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu paylaşan Seray Sever'in yakışıklı eşi ilgi odağı olmuştu. İşte sunucu ve oyuncu Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...