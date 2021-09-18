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Haberler Galeri 48'lik Seray Sever'in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 06:48

48'lik Seray Sever'in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. 48 yaşındaki Seray Sever şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da romantik bir tatilde. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu paylaşan Seray Sever'in yakışıklı eşi ilgi odağı olmuştu. İşte sunucu ve oyuncu Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

48’lik Seray Sever’in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! Seray Sever’in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

Son dönemde 'Doya Doya Moda' programında jüri üyeliği yapan ve programının final yapmasıyla soluğu tatilde alan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor...

48’lik Seray Sever’in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! Seray Sever’in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

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48’lik Seray Sever’in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! Seray Sever’in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

48 yaşındaki Seray Sever şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da romantik bir tatilde.

48’lik Seray Sever’in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! Seray Sever’in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu paylaşan Seray Sever'in yakışıklı eşi ilgi odağı olmuştu.

48’lik Seray Sever’in 10 yaş küçük eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti! Seray Sever’in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

İşte sunucu ve oyuncu Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile aşk pozları...

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