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Haberler Galeri 49 yaşındaki İclal Aydın 'Aşk yaradı' yorumlarına bakın ne dedi! Gönlünü Erdinç Gülener'e kaptırmıştı…
Giriş Tarihi: 23.05.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:19

49 yaşındaki '' yorumlarına bakın ne dedi! Gönlünü 'e kaptırmıştı…

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından 'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor. İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmıştı. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. İclal Aydın'ın son halini görenler, '' yorumunda bulundu. Aydın bu yorumlara yaptığı bir paylaşımla .

49 yaşındaki İclal Aydın 'Aşk yaradı' yorumlarına bakın ne dedi! Gönlünü Erdinç Gülener'e kaptırmıştı…

son haliyle dikkat çekmiş verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Son haline yapılan "" yorumlarına Aydın bir paylaşımla .

49 yaşındaki İclal Aydın 'Aşk yaradı' yorumlarına bakın ne dedi! Gönlünü Erdinç Gülener'e kaptırmıştı…

son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından 'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı.

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49 yaşındaki İclal Aydın 'Aşk yaradı' yorumlarına bakın ne dedi! Gönlünü Erdinç Gülener'e kaptırmıştı…

Bir süredir ekranlardan uzak olan son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor.

49 yaşındaki İclal Aydın 'Aşk yaradı' yorumlarına bakın ne dedi! Gönlünü Erdinç Gülener'e kaptırmıştı…

gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmıştı. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü.

49 yaşındaki İclal Aydın 'Aşk yaradı' yorumlarına bakın ne dedi! Gönlünü Erdinç Gülener'e kaptırmıştı…

Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan 'ın son hali genç kızları kıskandırdı.

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