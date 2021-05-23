49 yaşındaki İclal Aydın genç kızları kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘Her geçen gün eriyor’ dedi

Listem hep değişti. Gün içinde bile. Özlem'le sürekli haberleşiyorduk. Her yediğimden sonra bendeki etkisi ne oldu, nasıl oldu değerlendiriyorduk. Her insanın hakikaten farklı bir ritmi var. Ben mesela fena bir düzen insanıyım. Belirsizlik, dağınıklık ruhuma da bedenime de iyi gelmiyor. Hemen içe kapanmasına, kendini koruma pozisyonuna geçmesine neden oluyor.