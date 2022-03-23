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Haberler Galeri 49'luk Defne Samyeli'nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Süper minili Defne Samyeli'nin göğüs dekoltesi olay oldu!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 08:19

49'luk Defne Samyeli'nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Süper minili Defne Samyeli'nin göğüs dekoltesi olay oldu!

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli sarı elbisesi ile verdiği iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Defne Samyeli'nin süper minili pozları...

49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu!

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı.

49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu!

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı.

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49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu!

Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu!

Defne Samyeli son olarak şarkıcılığa soyunmuş ve güzel sesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bir mekanda sahne alan Defne Samyeli son dinleyicilerine yaşattığı keyifli anlardan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu!

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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