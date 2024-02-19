Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
14:13
49'luk güzel Pınar Altuğ’a övgüler yağdı! Düzgün fiziğiyle adeta şov yaptı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ'ın dekolteli tarzına yorum yağdı. Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan fit vücudu ile yaşıtlarını kıskandırıyor. Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor. Güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sırrını açıklamıştı. İşte düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'un son paylaşımı...