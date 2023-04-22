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Haberler Galeri 5 aylık hamile Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan aşk paylaşımı geldi!
Giriş Tarihi: 22.04.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 10:22

5 aylık hamile Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan aşk paylaşımı geldi!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver'in kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı. Oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü romantik karelerle kutlamıştı. Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan aşk paylaşımı geldi! Çiftin aşk dolu anları ve doğal halleri beğeni topladı.

5 aylık hamile Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan aşk paylaşımı geldi!

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutlamıştı.Çiftten yeni aşk dolu bir paylaşım geldi.

5 aylık hamile Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan aşk paylaşımı geldi!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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5 aylık hamile Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan aşk paylaşımı geldi!
Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor...
5 aylık hamile Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan aşk paylaşımı geldi!

Kendisi de 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan güzel oyuncunun, eşi Berkin Gökbudak ile konuşup aldığı ortak karar sonucu kızını İngiltere'de dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu.

5 aylık hamile Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan aşk paylaşımı geldi!

5 aylık hamile olan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak Londra dönüşü kameralara yakalanmıştı.

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