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Haberler Galeri 5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar mayosu ile ayna pozu verdi! Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda hali ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 08:43

5 aylık hamile mayosu ile ayna pozu verdi! Aslışah Alkoçlar'ın hali ilgi odağı oldu...

Usta sanatçı 'in kendisine çok benzetilen güzel torunu ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar büyüyen karnı ile ayna karşısında poz verdi. İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın mayolu pozu büyük ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen dikkatlerden kaçmadı... İşte karnı burnunda ...

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar mayosu ile ayna pozu verdi! Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda hali ilgi odağı oldu...

Usta sanatçı 'in kendisine çok benzetilen güzel torunu ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar mayosu ile ayna pozu verdi! Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda hali ilgi odağı oldu...

Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti.

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5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar mayosu ile ayna pozu verdi! Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda hali ilgi odağı oldu...

'in torunu 'ın bir erkek bebeği olacak.

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar mayosu ile ayna pozu verdi! Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda hali ilgi odağı oldu...

Şimdilerde 5 aylık hamile olan büyüyen karnı ile ayna karşısında poz verdi.

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar mayosu ile ayna pozu verdi! Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda hali ilgi odağı oldu...

İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki 'ın mayolu pozu büyük ilgi gördü.

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