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Haberler Galeri 5 aylık hamile Burcu Kara'dan karnı burnunda pozlar! "Ayaklar Banu Alkan"
Giriş Tarihi: 21.08.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 15:05

5 aylık hamile Burcu Kara'dan karnı burnunda pozlar! "Ayaklar Banu Alkan"

Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu, Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Fırat Doğu Parlak ile evlenmişti. Başarılı reklamcı ve yapımcı Fırat Doğu Parlak'la örnek bir evliliği olan Burcu Kara'nın Ali Çınar isimli bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncu şimdilerde ikinci bebeğine hamile. Erkeke çocuk bekleyen Burcu Kara Instagram hesabından hamilelik karelerini yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

5 aylık hamile Burcu Kara’dan karnı burnunda pozlar! Ayaklar Banu Alkan

Güzel oyuncu Burcu Kara Özcan Deniz ile rol aldığı Haziran Gecesi dizisinde Duygu karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ünlü isim son olarak da atv ekranlarına damga vuran Hakim dizisinde boy göstermişti.

5 aylık hamile Burcu Kara’dan karnı burnunda pozlar! Ayaklar Banu Alkan

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Kara, özel hayatıyla da zaman zaman konuşuluyor.

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5 aylık hamile Burcu Kara’dan karnı burnunda pozlar! Ayaklar Banu Alkan

Burcu Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Buğra Gülsoy'la olan evlilliğini sonlandırdı.

5 aylık hamile Burcu Kara’dan karnı burnunda pozlar! Ayaklar Banu Alkan

Burcu Kara ardından 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci evliliğini yaptı.

5 aylık hamile Burcu Kara’dan karnı burnunda pozlar! Ayaklar Banu Alkan

Ünlü oyuncu Burcu Kara ve Fırat Doğu Parlak mutlu ilişkilerini Ali Çınar adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı.

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