5 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar için hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı

SİYAHLAR İÇİNDEKİ SON POZU BÜYÜLEDİ!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor. 5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Siyahlar için ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamilelik pozlarına yenisini ekledi.